Tunisia:Benetton apre nuova unità produzione a Tozeur Marchio italiano presente in Tunisia dal 2005

(ANSAmed) - TUNISI, 07 MAR - Benetton Tunisia ha inaugurato una nuova unità di produzione nel governatorato di Tozeur, che impiega alle proprie dipendenze 150 lavoratori. Lo ha detto il nuovo direttore generale del marchio italiano in Tunisia, Flavio Simonetti, in occasione di un incontro con il ministro dell'Industria e delle Piccole e Medie Imprese, Slim Feriani, del quale dà conto un comunicato dello stesso dicastero.



Benetton Tunisia è in cima alla lista delle aziende totalmente esportatrici nel settore tessile e dell'abbigliamento in termini di fatturato nel paese nordafricano, con una capacità produttiva che raggiunge circa 24 milioni di pezzi all'anno su un totale di 70 milioni prodotti in tutto il mondo, si legge nel comunicato.



Con questa azione "Benetton" cerca di rafforzare la sua immagine e la sua posizione sul mercato tunisino creando nuovi posti di lavoro, ha aggiunto Simonetti.



Il marchio italiano Benetton è presente sul mercato tunisino dal 2005, impiegando circa 10 mila lavoratori presso le sue 48 unità produttive nel Sahel, a Gafsa e Kasserine, scrive il ministero tunisino. (ANSAmed)