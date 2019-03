Il 19 giugno a Milano il Business Forum Italo-Saudita Organizzato da Joint Italian Arab Chamber of Commerce

(ANSAmed) - ROMA, 13 MAR - si terrà il prossimo 19 giugno, a Milano, presso la sede di Assolombarda, il Business Forum Italo Saudita organizzato dalla JIACC - Joint Italian Arab Chamber of Commerce - in collaborazione con le principali Istituzioni italiane e saudite, nonché dei principali gruppi economici di entrambi i Paesi. In un comunicato, la JIACC sottolinea l'importanza delle relazioni politiche, economiche e culturali tra il nostro Paese, l'Arabia Saudita e tutti i Paesi Arabi in generale.



In particolare, le relazioni con l'Arabia Saudita "non possono non tener conto dell'importanza degli scambi commerciali in essere tra i due Paesi, che nel 2018 hanno raggiunto la cifra di circa 7 mld di dollari, e di quanto la capacità di attrarre capitali di investimento stranieri sia fondamentale per supportare lo sviluppo delle aziende italiane e del Sistema Paese più in generale".



"La disponibilità da parte di un qualsiasi Paese straniero, e quindi anche da parte dell'Arabia Saudita, ad investire in Italia dovrebbe essere vista come un punto di forza che conferma l'appeal del nostro Paese verso gli investitori stranieri, e dovrebbe quindi essere avulso dalle situazioni contingenti. - ha detto Cesare Trevisani, Presidente della JIACC. "Non riesco a pensare ad uno strumento migliore della nostra cultura quale linguaggio universale, catalizzatore di esperienze e di valori condivisi in grado di sostenere lo sviluppo delle aziende italiane e del Sistema Paese più in generale", ha proseguito Trevisani riferendosi al dibattito sorto in questi giorni sugli investimenti sauditi in Italia in campo culturale. In quest'ottica, la JIACC auspica una rapida e fruttuosa risoluzione della situazione, e ribadisce il proprio ruolo di "tessitore" delle relazioni economiche e culturali tra Italia e Paesi arabi, mettendo quotidianamente a disposizione il proprio know-how ed il proprio network. (ANSAmed