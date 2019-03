Italia-Tunisia: firmato accordo cooperazione da 57mln euro A sostegno settore privato, agricoltura, sociale e solidale

(ANSAmed) - TUNISI, 19 MAR - Italia e Tunisia hanno firmato un accordo di cooperazione per un programma del valore di 57 milioni di euro a sostegno del settore privato e dell'integrazione finanziaria nei settori dell'agricoltura, del sociale e del solidale. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Tunisi in una nota precisando che detto accordo prevede due linee di finanziamento sotto forma di prestito e una sovvenzione per il lancio di un fondo per sostenere l'inclusione finanziaria. La convenzione firmata dall'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, e dal sottosegretario agli ministero degli Esteri tunisino, Sabri Bachtobji, è in linea con l'attuazione del protocollo d'intesa del valore di 165 milioni di euro tra Italia e Tunisia destinato allo sviluppo della cooperazione bilaterale cooperazione per il periodo 2017-2020, firmato dal presidente tunisino Beji Caid Essebsi, durante la sua visita in Italia il 9 febbraio 2017, precisa la nota. (ANSAmed).