A Tunisi-Gammarth il forum internazionale degli investimenti Il 20-21 giugno prossimo

(ANSAmed) - TUNISI, 29 MAR - Si terrà a Tunisi-Gammarth il 20 e il 21 giugno prossimi, la 19ma edizione del Tunisia Investment Forum - TIF 2019, il Forum Internazionale dedicato agli investimenti. "Invest in Tunisia the next opportunity" il tema di quest'anno scelto dalla Fipa (Agenzia tunisina per promozione degli investimenti esteri), che organizza l'evento. (ANSAmed).