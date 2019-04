Expo 2020: Padiglione Italia, al via 'Request for proposals'

ROMA - Invitalia, per conto del Commissariato Generale per la partecipazione italiana all'Expo 2020 di Dubai, ha pubblicato una Request for Proposal (Rfp) volta a selezionare Partner Tecnici tra realtà imprenditoriali, enti pubblici ed enti di ricerca, anche consorziati con imprese, che rappresentano la competenza italiana e l'innovazione tecnologica più avanzata e sostenibile e che potranno partecipare direttamente alla realizzazione del Padiglione Italia mediante le diverse forme di contribuzione previste dalla normativa vigente e descritte nella documentazione di gara.

La Request for Proposal è aperta a tutti gli operatori interessati a partecipare per diventare Partner Tecnici, anche a coloro che non hanno risposto alla precedente Manifestazione di interesse, del 9 novembre 2018, che aveva la finalità di indagare l'interesse degli operatori e gli ambiti merceologici di riferimento.

La Rfp fa seguito alla conclusione del Concorso internazionale e all'aggiudicazione del Progetto del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai di cui sono state resi pubblici dal Commissariato sul proprio sito Concept e prime immagini dei rendering. Come previsto dal progetto aggiudicatario, il Padiglione Italia sarà un Innovation Hub che dovrà interpretare con creatività e innovazione il tema specifico scelto dall'Italia "la Bellezza unisce le Persone", con una struttura non semplicemente espositiva ma dimostrativa del migliore ingegno italiano, offrendo una memorabile esperienza ai visitatori e facendo vedere al mondo competenze, talenti e ingegni multidisciplinari che possono diventare promotori di nuove opportunità formative, professionali e imprenditoriali. Per il tramite di questa Request for Proposal, il Padiglione Italia sarà realizzato con il contributo di Partner Tecnici chiamati a fornire le migliori componenti costruttive, impiantistiche, tecnologiche e scenografiche, capaci di dimostrare le competenze più innovative impegnate oggi nella sostenibilità, nell'economia circolare, nell'architettura digitale. Gli operatori interessati possono trovare, allegato alla Request for Proposal, l'ambito merceologico specifico con l'elenco delle componenti tecniche ricercate, funzionali alla costruzione e messa in opera del Padiglione Italia. A fronte dei loro contributi, i Partner Tecnici per il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai potranno operare su una vetrina globale, unica per reputation e brand building, ricevere grande visibilità su spazi esterni, interni e virtuali, realizzare azioni di co-marketing e attività B2B e B2C durante i sei mesi dell'evento per il quale sono attesi 25 milioni di visitatori da tutto il mondo. La procedura è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di e-procurement di Invitalia sulla quale sono reperibili tutte le informazioni relative a condizioni, modalità di cooperazione e aspetti specifici, ivi compresi i criteri di valutazione delle proposte ricevute, per l'affidamento di contratti di partnership tecnica.

Il termine ultimo per presentare le offerte, vincolanti per gli operatori partecipanti alla Rfp è fissato alle ore 18.00 del 6 maggio 2019. Il testo integrale e tutti i dettagli per partecipare alla proceªdura Request for Proposal (RFP) sono disponibili su https://gareappalti.invitalia.it/ e https://italyexpo2020.it/.