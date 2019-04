Via della Seta: Li in Croazia, rafforzare rapporti economici Premier cinese firma accordi. Domani a Dubrovnik vertice '16+1'

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 10 APR - Il premier cinese Li Keqiang è in visita ufficiale oggi a Zagabria per incontrarsi con i massimi dirigenti politici croati e per la firma di un pacchetto di dieci accordi bilaterali.



Li è giunto a Zagabria ieri sera tardi, dopo la conclusione a Bruxelles del 21/mo summit Cina-Ue. La missione è incentrata sui rapporti economici e verso una maggiore partecipazione della Croazia all'iniziativa strategica della Nuova via della seta che mira al miglioramento dei collegamenti commerciali della Cina con i paesi dell'Eurasia.



L'anno scorso la ditta statale cinese China Road and Bridge Corporation (Crbc) si è stato aggiudicato il contratto per la costruzione del ponte di Peljesac, nel sud della Dalmazia, il più grande progetto infrastrutturale in Croazia, del valore di 280 milioni di euro.



Gli accordi che verranno firmati oggi prevedono, tra l'altro, investimenti cinesi nella modernizzazione delle ferrovie croate e dei porti adriatici.



Domani il premier cinese parteciperà a Dubrovnik all'ottavo vertice dei Paesi Ceec (Central and Eastern European Countries, di cui 11 sono membri dell'Ue), nel cosiddetto formato 16+1 (Cceec), che mira a una maggiore partecipazione della Cina allo sviluppo dei Paesi dell'Europa centrorientale e dei Balcani, in particolare in progetti infrastrutturali e energetici. Del gruppo fanno parte Albania, Bosnia ed Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia. (ANSAmed).