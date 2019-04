Italia-Eau: Jiacc e Eihad Credit Insurance firmano accordo MoU siglato durante missione governo italiano a Dubai

(ANSAmed) - DUBAI, 15 APR - La Joint Italian Arab Chamber (Jiacc) e Etihad Credit Insurance Company (Eci) hanno firmato oggi un Protocollo d'Intesa (MoU) per una reciproca collaborazione volta a sviluppare e rafforzare la cooperazione economica e commerciale tra Italia e Emirati Arabi Uniti. La firma dell'accordo è avvenuta nel corso della Missione Governativa italiana in corso di svolgimento al Grand Hyatt Hotel di Dubai, alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Luigi di Maio, del Ministro dell'Economia degli Eau Sultan bin Saeed Al Mansoori, del Vice Presidente Jiacc Pietro Paolo Rampino e del Ceo di Eci Massimo Falcioni.



L'accordo tra Jiacc e Eci - informa un comunicato - mira al rafforzamento della collaborazione in diversi ambiti e costituisce la base di lavoro per le seguenti aree, tra le altre: Promozione degli Emirati Arabi Uniti nel nostro Paese come Hub strategico nell'area del Golfo, anche attraverso una mutua cooperazione in grado di ampliare gli investimenti arabi in imprese italiane interessate a sviluppare business con le imprese Arabe; a investire nei paesi Arabi, a produrre beni e servizi per i mercati locali e regionali; rafforzamento delle relazioni commerciali e sostenere le relazioni economiche tra Italia e Eau, in collaborazione con le diverse associazioni degli industriali; agevolazione del commercio e dell'export attraverso l'organizzazione congiunta di workshop, forum, incontri B2B e eventi che coinvolgono imprese italiane e arabe impegnate in attività di internazionalizzazione; sviluppo delle relazioni commerciali tra Italia e UAE con particolare attenzione al settore "Halal", attraverso soluzioni assicurative e finanziarie "Sharia compliant".



Cesare Trevisani, Presidente della Joint Italian Arab Chamber of Commerce ha detto: "Siamo orgogliosi di poter annunciare questa partnership così importante, a conferma degli eccellenti rapporti tra Italia e Emirati Arabi Uniti. Il Protocollo d'Intesa firmato con Etihad Credit Insurance Company rappresenta un passo fondamentale per garantire un significativo e positivo sviluppo della cooperazione economica e commerciale tra i nostri Paesi. Il settore private giocherà un ruolo centrale nel processo di trasformazione che sta interessando le economie dei paesi Arabi, e la collaborazione tra JIACC e ECI fornirà agli investitori di entrambe le parti opportunità di business senza precedenti." (ANSAmed).