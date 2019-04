Tlc: Vuetel premiata da Confindustria Assafrica&Mediterraneo Nel corso del Networking Day

(ANSAmed) - MILANO, 17 APR - Confindustria Assafrica & Mediterraneo ha consegnato il Premio Fedeltà in occasione del Decimo Networking Day a quelle imprese associate che dal 2009 al 2019 hanno ininterrottamente rinnovato la loro adesione all'Associazione del Sistema Confindustria che opera nelle tre macroaree geografiche di Africa, Mediterraneo e Medio Oriente, accompagnandone anche la trasformazione organizzativa.



VueTel, azienda specializzata in servizi di telecomunicazioni internazionali, è una delle imprese premiate. Il suo focus è quello di offrire servizi voce e dati internazionali. Grazie ad una rete mondiale di partner e operatori strategici, opera in territori difficili, ma dalle grandi potenzialità come il Nord Africa e l'Africa Subsahariana. L'azienda ha, inoltre, recentemente completato l'attivazione della rete dati oltreoceano per connettere gli Stati Uniti al continente africano consolidandosi come punto di riferimento internazionale sempre più importante per il mercato wholesale voce-dati verso l'Africa.



Il Networking Day è nato nel 2009 come appuntamento da celebrare ogni anno allo scopo di favorire lo scambio di esperienze e contribuire al consolidamento dell'attività aziendale internazionalizzata, esaltando progetti comuni di iniziative in Africa e Medio Oriente, sia di filiera, sia di rafforzamento dimensionale, sia di divisione dei costi.



Nel decennio 2009-2019, nelle macroaree geografiche di attività di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, le Primavere Arabe hanno rallentato o modificato la presenza delle imprese italiane in Nord Africa e Vicino Oriente. Nel contempo è cresciuta fortemente la consapevolezza delle potenzialità di sviluppo dell'Africa Subsahariana, in cui la creazione della Zona di Libero Scambio Africana continentale, la demografia e l'urbanizzazione stanno imprimendo un rinnovato slancio alla modernizzazione del continente, creando una classe media nuova, con capacità di spesa maggiore e bisogni più ricercati.



(ANSAmed).