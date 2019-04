Veronafiere porta in Marocco tecnologie agricole italiane

VERONA - Veronafiere porta in Marocco l'eccellenza della produzione italiana nel campo delle tecnologie e prodotti per l'agricoltura e l'allevamento. Per il terzo anno, Fieragricola è l'organizzatrice del padiglione Italia, "Fieragricola Morocco", all'interno della più importante manifestazione dedicata al settore primario del Nordafrica: Siam, il salone internazionale dell'agricoltura marocchino, in programma fino al 21 aprile a Meknès.



Per Verona si tratta di un ritorno, dopo la partecipazione alle edizioni 2017 e 2018; quest'ultima aveva visto la presenza di 1.700 espositori e oltre un milione di visitatori da 70 paesi.



Alla guida di una collettiva di imprese italiane nei settori delle tecnologie e prodotti per l'allevamento, macchine e attrezzature, agrofarmaci, fertilizzanti e sementi e energie rinnovabili per l'agricoltura, Fieragricola si propone come strumento b2b per quelle realtà che vogliono entrare nel mercato locale e africano, o consolidare la propria posizione. Al Siam infatti si realizzano il 50% delle vendite annuali di macchine agricole in Marocco.



La nazione governata dal re Mohammed VI impiega nel comparto primario il 45% della forza lavoro, generando il 19% del Pil. Un ambito strategico per la crescita del paese che ha varato nel 2008 il Piano Verde con l'obiettivo di potenziare entro il 2020 il valore della produzione agricola nazionale da 6,5 a 9 miliardi di euro e l'export agroalimentare fino a 4,5 miliardi.



La domanda di tecnologie agricole in Marocco è per il 56% costituita dalla richiesta di trattori, con una media di 4mila nuovi mezzi acquistati ogni anno che servono per compensare un tasso di meccanizzazione ancora molto basso (15%).



Fieragricola Marocco 2019 è stata realizzata con il supporto dell'Ambasciata d'Italia in Marocco, presente nell'Area Italia con uno stand istituzionale. (ANSAmed).