Business forum italo-tunisino a fine aprile a Tunisi

ROMA - In occasione del prossimo vertice intergovernativo italo-tunisino, previsto il 29 e il 30 aprile, si terrà a Tunisi un Business Forum dedicato alla cooperazione tra Italia e Tunisia, organizzato da ICE-Agenzia, Confindustria e ABI e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico. L'obiettivo della missione sarà quello di approfondire le opportunità di business soprattutto nei futuri progetti messi a punto dal governo tunisino in alcuni settori industriali chiave. Nel corso del Forum si parlerà, dunque, di agricoltura e tecnologie per la trasformazione alimentare, infrastrutture e costruzioni ed energie rinnovabili. L'evento, al quale parteciperanno le massime cariche istituzionali italiane e tunisine, si propone come un'importante occasione di rafforzamento e di approfondimento delle opportunità commerciali e di partenariato industriale che la Tunisia offre alle imprese italiane. Numerosi, infatti, sono i fattori che rendono la Tunisia uno dei mercati più attraenti della sponda sud del Mediterraneo: la vicinanza geografica, la rete accordi commerciali con l'Unione Europea, la nuova normativa in materia di attrazione degli investimenti esteri e le specializzazioni produttive manifatturiere locali soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto.