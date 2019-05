Expo 2020: prorogato termine per offerte di partner tecnici Sarà possibile presentare a 'Request for Proposal' fino al 14/5

(ANSAmed) - ROMA, 2 MAG - Per facilitare la presentazione di un numero crescente di proposte e offrire la più ampia opportunità a tutti gli operatori che stanno aderendo in queste ore, è stato prorogato da Invitalia, per conto del Commissariato Generale per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, il termine per la presentazione delle offerte alla 'Request for Proposal' per diventare Partner Tecnici.



Il termine ultimo per presentare le offerte, inizialmente fissato al 6 maggio 2019, è stato prorogato al 14 maggio 2019, ore 15:00, si legge in una nota.



Invitalia, per conto del Commissariato Generale, ha pubblicato il 1 aprile 2019 la Request for Proposal (RFP) rivolta a selezionare Partner Tecnici interessati a partecipare direttamente alla realizzazione del Padiglione Italia.



Il termine per la richiesta di informazioni, inizialmente fissato al 30 aprile 2019, è stato prorogato al 6 maggio 2019.



La Request for Proposal (RFP) è aperta a tutti gli operatori interessati a partecipare per diventare Partner Tecnici, anche a coloro che non hanno risposto alla precedente Manifestazione di interesse, del 9 novembre 2018, che aveva la finalità di indagare l'interesse degli operatori e gli ambiti merceologici di riferimento.



La procedura è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di e-procurement di Invitalia sulla quale sono reperibili tutte le informazioni relative a condizioni, modalità di cooperazione e aspetti specifici, ivi compresi i criteri di valutazione delle proposte ricevute, per l'affidamento di contratti di partnership tecnica. (ANSAmed).