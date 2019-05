Turchia: Erdogan, economia verso trend di crescita Presidente, 'chiunque ostacoli investimenti ne risponderà a me'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 2 MAG - "Tutti gli indicatori mostrano che il nostro Paese sta entrando in un trend di crescita". Lo ha sostenuto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ad Ankara all'Unione delle camere di commercio (Tobb). "Chiunque crei ostacoli agli investitori stranieri o domestici dovrà risponderne a me", ha aggiunto Erdogan, assicurando che la Turchia proseguirà il suo cammino nell'ambito del libero mercato. Il presidente ha quindi ribadito la sua volontà di spingere per un abbassamento dei tassi d'interesse, dicendosi anche convinto che l'inflazione - attualmente al 19,7% - sia destinata a calare. (ANSAmed).