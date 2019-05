Expo 2020: Consiglio Stato, via libera a Padiglione Italia

(ANSAmed) - ROMA, 17 MAG - Il Consiglio di Stato ha confermato il via libera al Padiglione Italia a Expo 2020 a Dubai.



I giudici della Sezione Quinta del Consiglio di Stato - scrive in una nota il Commissariato Generale dell'Italia per Expo 2020 Dubai - hanno respinto l'appello cautelare presentato da Mario Cucinella Architects, dopo che il TAR aveva rigettato l'istanza cautelare contenuta nel ricorso avente ad oggetto il Concorso di progettazione per il Padiglione Italia. Nelle motivazioni dell'Ordinanza, il Consiglio di Stato sottolinea la "emergente sussistenza dei valorizzati profili di conflitto di interesse". (ANSAmed).