Italia-Serbia: a Belgrado Business Forum su investimenti Focus su infrastrutture, energia, digitale, ambiente

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 MAG - Le opportunita' di business e investimento di imprese italiane in Serbia e le prospettive di collaborazione fra le aziende dei due Paesi in settori importanti quali le infrastrutture, l'efficienza energetica, la trasformazione digitale, la tutela ambientale sono stati i temi al centro di un Business Forum Italia-Serbia svoltosi oggi a Belgrado. Con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia, l'incontro e' stato organizzato da Confindustria Serbia in collaborazione con Greenhill Advisory di Roma, e ad esso hanno partecipato circa 30 imprese provenienti dall'Italia.



"Italia e Serbia godono di rapporti economici privilegiati", ha detto in apertura di lavori l'Ambasciatore d'Italia a Belgrado Carlo Lo Cascio. "Da parte nostra - ha aggiunto - continuiamo ad attribuire la massima priorità allo sviluppo delle nostre relazioni con Belgrado, come confermato dalla recente visita del Presidente del Consiglio Conte, dalle cifre record dell'interscambio, che nel 2018 ha superato i 4 miliardi di euro, dalla presenza dell'Italia come Paese partner alla Fiera internazionale dell'Agricoltura di Novi Sad e dal costante arrivo di nuovi investimenti italiani". "Sono certo, ha affermato l'Ambasciatore, che in Serbia troverete numerose opportunità di crescita per le vostre aziende, contribuendo a rafforzare il ruolo economico dell'Italia su questo mercato".



Il Presidente di Confindustria Serbia, Erich Cossutta, ha sottolineato da parte sua che i settori al centro delle discussioni del Forum formano quasi un terzo del Pil della Serbia. "Il digitale è al centro dell'agenda del governo di Belgrado fin dall'insediamento della premier Ana Brnabic. Tale comparto ricopre oggi il 10% del Pil nazionale, e va a comporre circa un terzo del Pil insieme ad altri due settori chiave, non a caso rappresentati nell'evento odierno, ovvero l'energia e le infrastrutture". "L'Energia - ha osservato Cossutta - ricopre il 5 per cento del Pil della Serbia, mentre le infrastrutture e trasporti, uno dei settori più importanti per la Serbia, paese di transito oltre che di produzione, coprono il 15% del pil nazionale, e sono naturale approdo per gli investitori stranieri che cercano nuovi orizzonti e margini di sviluppo, anche tenendo conto della sua potenziale sinergia con il settore digitale". Al Forum sono intervenuti anche rappresentanti delle istituzioni locali serbe, fra i quali il segretario di stato al ministero dell'ambiente Ivan Karic. Ieri si è tenuto un "workshop" tecnico rivolto ai membri della delegazione italiana, e dedicato al finanziamento dei progetti attraverso i programmi di sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali e locali. A presentare gli strumenti finanziari sono stati i rappresentanti del Ministero serbo per l'Integrazione europea, della BERS e della BEI, e esponenti dell'Agenzia per lo sviluppo della Serbia e della Vojvodina, del Fondo per l'innovazione e altri esperti.



Il Business Forum di Belgrado rientra nel ciclo di appuntamenti imprenditoriali e culturali previsti quest'anno per celebrare i 140 anni di relazioni diplomatiche e i 10 anni di partenariato strategico tra Roma e Belgrado.(ANSAmed).