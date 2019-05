Tunisia: via a 2/o bando programma cooperazione Enpi Cbc Med Scadenza presentazione proposte il 3 luglio prossimo

(ANSAmed) - TUNISI, 17 MAG - E' stato lo stesso ministro tunisino dello Sviluppo, degli Investimenti e della Cooperazione internazionale Zied Ladhari, a invitare gli imprenditori e gli investitori locali ad affrettarsi a presentare proposte per progetti strategici nell'ambito del secondo bando del programma di cooperazione internazionale ENPI CBC Med Bacino del Mediterraneo.



Durante una giornata informativa tenutasi a Tunisi sul Programma, il ministro ha precisato che "la scadenza del termine di presentazione dei progetti è fissata per il 3 luglio 2019, e che il finanziamento assegnato ai migliori progetti varia tra 2,5 e i 3,5 milioni di euro.



Le parti che possono beneficiare di questo programma sono le municipalità, i centri di ricerca, le università, le imprese pubbliche, le organizzazioni professionali, i tecno-parchi, i gruppi professionali, le camere di commercio e industria, in collaborazione con altre istituzioni e associazioni.



Anna Maria Catte, direttore generale dell'Autorità di Gestione dell'ENPI CBC Med Program, ha dichiarato che il programma ha stanziato 68,5 milioni di euro per finanziare progetti in diversi campi. Questi vanno dall'assistenza allo sviluppo delle Pmi e delle start-up, al sostegno all'istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, la promozione dell'inclusione sociale, la lotta alla povertà, la protezione dell'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici.



Il programma ENPI CBC Med per il Mediterraneo periodo (2014-2020) fa parte della politica di vicinato dell'Unione europea, cui la Tunisia aderisce dal 2009 e comprende i territori costieri di 13 paesi (Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Palestina e Tunisia), al fine di promuovere uno sviluppo equo e sostenibile su entrambe le sponde del Mediterraneo.



Si tratta della più ampia iniziativa transfrontaliera di cooperazione della politica di vicinato dell'Unione Europea e mira ad implementare uno sviluppo economico, sociale e territoriale equo e sostenibile, utile nel prevenire i flussi migratori e rafforzare la partecipazione di molteplici Paesi.



La Tunisia ha già partecipato al primo bando del programma per un totale di 101 milioni di euro, contribuendo al finanziamento di 41 progetti, dei quali 30 con la partecipazione di 36 istituzioni tunisine. (ANSAmed).