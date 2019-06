Tlc: Intracom Telecom (Grecia) apre in Italia Azienda con oltre 40 anni di attività a supporto clienti per 5G

(ANSAmed) - ROMA, 7 GIU - La multinazionale fondata in Grecia Intracom-Telecom, specializzata in forniture di tecnologia per la telecomunicazione, inizia la sua attività in Italia, con un'attenzione particolare alla prossima era del 5G. L'azienda, che vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore, oltre 1.700 addetti, operante in 18 paesi, ha presentato il suo ingresso sul mercato italiano nel corso di un evento presso la residenza dell'ambasciatore di Grecia in Italia Theodoros Passas.



La sede Italiana, a Monza, avrà una ventina di dipendenti e, spiega il responsabile per l'Italia, la penisola iberica e l'America Latina di Intracom-Telecom Ercole Rovida, da lì seguirà marketing, vendita e supporto per la variegata offerta del gruppo. Ovvero accesso e trasmissione wireless, software per le telecomunicazioni e tutto ciò che supporta l'Internet of Things (IoT).



"La nostra priorità sarà il 5G - spiega Rovida - a sostegno di piccoli, medi e grandi operatori, e con l'apertura a Monza consolidiamo una presenza già attiva in Italia, Spagna e America Latina. Con il primario interesse per la banda ultralarga e la futura trasformazione digitale. Intracom-Telecom ha un curriculum di grande rilievo e grazie alla nostra intensa attività di ricerca e sviluppo, abbiamo l'ambizione di differenziarci. Certo, ci dobbiamo confrontare con i giganti cinesi, ma grazie alla nostra capacità di differenziare i nostri servizi, e la nostra strategia di mercato, contiamo di ricavarci una nicchia anche nel loro campo d'azione". (ANSAmed).