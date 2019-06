Italia consegna all'aeronautica greca 12 velivoli Tecnam

(ANSAmed) - ROMA, 12 GIU - Sono stati oggi consegnati nel corso di una cerimonia presso la Base Aerea di Dekelia, sede dell'Accademia Aeronautica Ellenica, 12 velivoli Tecnam P2002JF, nuovi addestratori basici di fabbricazione Italiana. La cerimonia si è svolta alla presenza del Ministro della Difesa Apostolakis, dei Capi di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, dell'Ambasciatore d'Italia Marras e dell'Addetto per la Difesa, con la partecipazione del rappresentante di Tecnam Walter Da Costa.



Il pacchetto fornito da Tecnam, vincitrice della gara con numerosi contendenti internazionali, oltre ai velivoli include anche un simulatore di volo ed un sistema "Computer Based Training" dedicato.



Dal Ministro e dai Vertici Militari greci sono giunte parole di soddisfazione per il conseguimento di questo importante obiettivo. Il superamento della severa selezione compiuta dalle Autorità elleniche costituisce un motivo di orgoglio per l'Italia, a conferma dell'elevata qualità di un'azienda, il cui patrimonio imprenditoriale ha origine sin dal 1948 grazie ai fondatori, i fratelli Pascale, e che si pone fra le aziende leader mondiali nel suo settore. Tale operazione rappresenta un esempio di successo della profonda collaborazione esistente tra Italia e Grecia nell'ambito militare ed industriale. (ANSAmed).