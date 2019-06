Malta crea unità per controllare il lavoro illegale dei migranti

LA VALLETTA - Il governo maltese ha annunciato la creazione di una unità speciale per combattere lo sfruttamento illegale del lavoro di extracomunitari nell'arcipelago maltese, fenomeno in crescita di pari passo con il boom economico. Secondo quanto riporta il Times of Malta, la settimana scorsa è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale la costituzione di una "reporting unit" all'interno di ID Malta (l'agenzia statale che gestisce passaporti, documenti di identità e di viaggio, nonché permessi di residenza e lavoro).



L'unità avrà il compito di tenere sotto controllo i permessi illegali di soggiorno e impiego degli extracomunitari, che spesso arrivano con un visto turistico o di studio di 90 giorni.



Gli ispettori maltesi avranno poteri decisamente ampi per una mossa che sa di giro di vite dopo anni di occhi chiusi.



I funzionari dell'unità speciale contro l'immigrazione illegale potranno ad esempio effettuare sopralluoghi senza preavviso, a qualsiasi ora ragionevolmente lavorativa, in qualsiasi luogo possano lavorare, studiare o risiedere gli extracomunitari, inclusi istituti scolastici, luoghi di istruzione privata o centri per l'apprendimento a distanza. Ed i sopralluoghi a caso dovranno essere compiuti con l'assistenza della polizia, con l'avvertenza che i tentativi di ostacolare il lavoro dell'unità o dare false informazioni costerà multe fino a 5mila euro e fino a 6 mesi di prigione.



Alcune settimane fa il leader del potente sindacato UHM Voice of the Workers, Josef Vella, aveva lanciato l'allarme sull'impiego precario e illegale degli extracomunitari, non solo giunto a livelli record, ma anche organizzato con forme di sfruttamento legalizzato visto che i magri salari dei lavoratori vengono poi convogliati a una agenzia indiana che ne trattiene una forte quota lasciando poche briciole alle famiglie di origine. Una portavoce del governo ha specificato al Times of Malta che l'unità è stata creata nell'ambito dello sforzo "per essere meglio equipaggiati per affrontare le crescenti sfide di una economia vibrante come la nostra".(ANSAmed).