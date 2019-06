Premier Chahed apre Forum investimenti in Tunisia (Tif) 2019 Miglioramento clima imprenditoriale priorità governo

(ANSAmed) - TUNISI, 21 GIU - "Stiamo assistendo a una ripresa dell'economia tunisina e delle finanze pubbliche e prevediamo che il deficit di bilancio scenderà al 3,9% entro la fine del 2019, rispetto al 7,4% del 2016". Così il premier tunisino Youssef Chahed ha aperto all'Hotel Laico della capitale la 19ma edizione del Tunisia Investment Forum - Tif 2019, il Forum Internazionale dedicato agli investimenti, organizzato ogni anno dalla Fipa (Agenzia tunisina per promozione degli investimenti esteri), aggiungendo che "la Tunisia sarà un centro per gli investimenti entro il 2030". Il miglioramento del clima imprenditoriale, ha assicurato il primo ministro, è in cima alle priorità del governo e il 2018 è stato il miglior anno in termini di investimenti, grazie, in particolare, alla digitalizzazione delle gare pubbliche (con la piattaforma Tuneps) e alla promulgazione del decreto 2018-417 sulle attività economiche soggette ad autorizzazione, aggiungendo che questa legge ha reso possibile ridurre le procedure amministrative per svolgere attività di impresa. Questa edizione del Tunisia Investment Forum (TIF) che si chiuderà oggi sul tema "Invest in Tunisia, the Next Opportunity" si concentra sulla promozione della Tunisia come paese leader nell'intelligenza artificiale, attrattiva nel campo della comunicazione e delle tecnologie dell'informazione.



Ieri è stata anche lanciata dalla Tunisia Investment Authority (www.tia.gov.tn) una nuova piattforma on line che offre sei diversi servizi agli investitori: domande di dichiarazione di investimento, formalità legali per creare una società, richieste di benefici nell'ambito di progetti di interesse nazionale, richieste di incentivi finanziari, domande di autorizzazione e richieste varie.



Il Tunisia Investment Forum (Tif) mira a "creare un dibattito aperto e interattivo per identificare le opportunità di investimento e le sfide che la Tunisia affronterà nella prossima fase, al fine di continuare a posizionarsi come destinazione di scelta per gli operatori stranieri". Con un'infrastruttura consolidata, la più alta penetrazione di internet mobile in Africa e il posizionamento geopolitico nel cuore della regione mediterranea, nonché una forza lavoro altamente qualificata, istruita e giovane, quasi 3.500 aziende straniere hanno scelto oggi la Tunisia per fare affari e accedere al mercati regionali di oltre 800 milioni di consumatori. Diversi i temi saranno discussi durante il Forum, tra cui "L'attuale successo della Tunisia: progettare l'opportunità", "Competenze nazionali per un investimento nuovo e progressivo" e "Rispondere alle sfide attraverso la creazione di opportunità per aumentare l'ecosistema degli investimenti in Tunisia". (ANSAmed)