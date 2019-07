Fca Serbia: seconda per export in primi cinque mesi 2019 Produce la Fiat 500L nello stabilimento di Kragujevac

(ANSAmed) - BELGRADO, 8 LUG - Fca Serbia, che produce la Fiat 500L nello stabilimento di Kragujevac, è risultata il secondo esportatore del Paese balcanico nei primi cinque mesi di quest'anno. Come ha riferito il ministero delle finanze a Belgrado, nel periodo gennaio-maggio prima per export è stata l'acciaieria di Smederevo acquistata negli anni scorsi dal gruppo siderurgico cinese Hbis, che ha esportato per 313,2 milioni di euro. Seconda Fca Serbia con un volume di export per 251,6 milioni di euro, seguita dal gruppo Tigar Tyres (produttore di pneumatici) con 170,2 milioni di euro. (ANSAmed).