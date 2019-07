Cisgiordania: redazione sciopera, al-Quds non è in edicola La protesta per ritardi negli stipendi e licenziamenti



(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 LUG - Per la prima volta dalla sua fondazione nel 1951, il principale quotidiano palestinese al-Quds non è uscito oggi nelle edicole, in seguito a uno sciopero dei giornalisti che lamentano di non aver ricevuto gli stipendi degli ultimi mesi e denunciano un aumento dei licenziamenti. La scorsa notte si è conclusa senza esito una trattativa fra i rappresentanti del giornale ed esponenti dell'Autorità nazionale palestinese. Nel frattempo il sito web del giornale continua comunque ad aggiornare i lettori. La notizia principale riguarda le demolizioni di 16 edifici compiute ieri da Israele nel rione arabo di Sur Baher, a sud-est di Gerusalemme: un episodio che ha avuto un impatto molto forte nel pubblico palestinese.(ANSAmed).





