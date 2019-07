Confindustria: a Roma industriali Med. Boccia, è casa vostra (2)

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Incontri come quello di oggi a Roma con le confindustrie del Mediterraneo (ma anche portando avanti il confronto con gli industriali francesi e tedeschi, a dicembre un trilaterale a Roma, ricorda Boccia), "si creano le basi - commenta il presidente di Confindustria - per costruire un'economia delle relazioni con questi Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e lavorare da protagonisti come industrie italiane. Ci sono tutte le condizioni sia per accordi bilaterali sia per un accordo più complessivo. Abbiamo creato le basi oggi qui a Roma, a novembre faremo un'altra assemblea a dicembre ad Algeri: si crea un percorso virtuoso con questi Paesi in cui l'Italia deve essere protagonista, centrale tra Europa e Mediterraneo".



L'Assemblea generale di Businessmed - spiega una nota - "ha ufficializzato oggi la nomina di Vincenzo Boccia come vicepresidente dell'associazione. Boccia terminerà il suo mandato alla vicepresidenza di Businessmed nel 2020, quando ne diventerà automaticamente presidente come da statuto dell'organizzazione". "Incoraggiare l'integrazione economica e sociale nella regione euro mediterranea attraverso il ruolo delle nostre imprese è l'obiettivo che ci siamo dati - dice ancora Boccia - .



La nostra unità è essenziale per contare di più presso le istituzioni e gli organismi nazionali ed esteri. Non importa quali divisioni possano sorgere a livello politico tra i nostri paesi, noi dobbiamo sforzarci di costruire un approccio comune.



È quindi in linea con questa missione di Businessmed che assumo la posizione di vicepresidente".



"Il nostro obiettivo - dice la presidente di Businessmed Saida Neghza, la leader degli imprenditori algerini - è il coordinamento delle tre Unioni delle Confindustrie d'Europa (Businesseurope), del Mediterraneo (Businessmed) e dell'Africa (Businessafrica), allo scopo di dare voce ai rappresentanti del settore privato di 97 Paesi dell'area e trovare soluzioni alla disoccupazione e alle migrazioni, creando business e nuovi modelli di sviluppo sostenibile". L'assemblea di oggi a Roma ha anche "confermato la partnership di Businessmed con Confindustria in occasione di Connext2020", a Milano, "occasione in cui guiderà una nutrita delegazione di imprese del Mediterraneo che parteciperanno al partenariato industriale, evento espositivo e di networking digitale incentrato sui principali driver di sviluppo per imprese nazionali e internazionali". (ANSA).