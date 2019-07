Confindustria: a Roma industriali Med. Boccia, è casa vostra Via dell'Astronomia ospita l'assemblea di BusinessMed

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Via dell'Astronomia ospita oggi l'assemblea generale 2019 di BusinessMed. "Benvenuti a Roma, benvenuti a casa vostra", è stato il saluto del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, vicepresidente dell'unione delle 'confindustrie' dell'area del Mediterraneo, ai leader dele associazioni imprenditoriali dei Paesi dell'area. "L'auspicio - dice - è riuscire a lavorare in armonia convergendo sui punti in comune a vantaggio di tutti e mai contro qualcuno".



L'assemblea di BusinessMed riunisce i membri del suo consiglio direttivo per presentare attività svolte e progetti futuri. Ne fanno parte 22 associazioni industriali delle sponde Sud e Nord del Mediterraneo, e vede oggi partecipare i vertici delle associazioni imprenditoriali di Algeria, Egitto, Francia, Germania, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Malta, Marocco, Mauritania, Palestina, Portogallo, Siria, Spagna e Tunisia. Nata nel 2002, Businessmed è la principale organizzazione di rappresentanza del settore privato dei paesi nel bacino del Mediterraneo: ruolo e ambizione sono promuovere "il dialogo mediterraneo e l'integrazione socio-economica e il rafforzamento della cooperazione multilaterale oltre all'aumento dei flussi di investimenti diretti esteri".