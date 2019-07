Fissato il primo volo British per Il Cairo dopo 6 giorni Allerta terrorismo data dal Foreign Office rientra in anticipo

(ANSAmed) - LONDRA, 26 LUG - E' stato fissato per il pomeriggio il primo volo della compagnia britannica British Airways fra Londra e Il Cairo dopo la sospensione "precauzionale" dei collegamenti fatta scattare sabato scorso per imprecisati motivi di sicurezza. Lo ha precisato il vettore dopo il primo annuncio.



La fine della sospensione, prevista inizialmente per una settimana, arriva con un giorno di anticipo sulla base di "una revisione" dei timori che l'avevano ispirata. Anche la tedesca Lufthansa aveva fermato i suoi voli per Il Cairo sabato scorso, da Monaco e da Francoforte, ma solo per 24 ore.



A innescare l'allarme era stato il Foreign Office britannico, che, aggiornando le sue raccomandazioni ai viaggiatori, aveva segnalato venerdì scorso rischi accresciuti di "terrorismo contro l'aviazione" in Egitto. Le autorità del Cairo ne erano state prese alla sprovvista e avevano contestato i toni dell'allerta garantendo sull'elevato livello di sicurezza attuale dello scalo del Cairo. (ANSAmed).