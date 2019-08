Tunisia: da Ue 40 mln euro per rafforzamento settore pesca E lo sviluppo di 146 quartieri popolari

(ANSAmed) - TUNISI, 07 AGO - L'Unione europea ha concesso alla Tunisia un contributo di circa 40 milioni di euro per sostenere il settore della pesca e contribuire allo sviluppo e al miglioramento di diversi quartieri popolari. Due gli accordi firmati a Tunisi a tal fine dal ministero dello Sviluppo, degli investimenti e della cooperazione internazionale. La prima convenzione di sovvenzione da sette milioni di euro cofinanzierà la riabilitazione, l'ammodernamento del settore della pesca e dell'acquacoltura e la riabilitazione del porto di Kelibia, ha detto il ministro tunisino dello Sviluppo, degli investimenti e della cooperazione internazionale, Zied Laadhari. Il settore della pesca impiega in Tunisia circa 100.000 persone e rappresenta quasi il 10% dell'export 'agricolo'. Il secondo accordo, di circa 33 milioni di euro, consentirà di completare i lavori della seconda fase del programma di pianificazione e miglioramento di 146 quartieri popolari, di cui sette nel governatorato di Nabeul. "Queste risorse finanziarie aiuteranno a migliorare le infrastrutture nei quartieri popolati da cittadini a basso reddito, a promuovere servizi per la popolazione, a dare impulso a nuovi settori produttivi e ad attività economiche in queste aree", ha detto Zied Ladhari.(ANSAmed).