Lanciato nuovo servizio per invio denaro da Italia a Egitto Programma presentato da ambasciata Egitto e Intesa SanPaolo

(ANSAmed) - ROMA, 7 OTT - L'Ambasciata d'Egitto a Roma e il Gruppo Intesa SanPaolo hanno presentato il programma di trasferimento di denaro "Express to Family-Egypt", indirizzato alla comunità egiziana in Italia, che propone tariffe agevolate per il trasferimento di denaro in Egitto.



Secondo quanto riferito in una nota dell'ambasciata egiziana, in un incontro tenutosi venerdì, l'ambasciatore d'Egitto in Italia Hesham Badr ha sottolineato la solida partnership economica e il ruolo positivo assunto da Intesa SanPaolo che si riflette in questo programma, che rappresenta un importante meccanismo per facilitare la vita quotidiana della comunità egiziana in Italia.



Gli esperti di Intesa SanPaolo hanno mostrato i vantaggi dell'iniziativa alla comunità egiziana, illustrando le procedure per utilizzare il programma "Express to Family" utilizzando il conto corrente in Intesa SanPaolo o tramite trasferimenti di denaro diretti.



All'evento di venerdì hanno partecipato membri della Comunità egiziana in Italia e l'incontro si è concluso con una sessione di domande e risposte per chiarire i dubbi per consentire la piena fruizione del programma.(ANSAmed).