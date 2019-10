Tunisia: Fmi, crescita stimata +2,4% nel 2020,+4,4% nel 2021

(ANSAmed) - TUNISI, 16 OTT - Il tasso di crescita in Tunisia, stimato all'1,5% nel 2019, raggiungerà il 2,4% nel 2020 e il 4,4% nel 2024. E' quanto si legge nelle previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) contenute nel suo recente rapporto "The World Economic Outlook 2019" presentato a Washington. Secondo l'Fmi il tasso di inflazione seguirà una tendenza decrescente, scendendo dal 6,6% nel 2019 al 5,4% nel 2020 per stabilizzarsi al 4% nel 2024.



A livello internazionale, l'Fmi ha affermato che la crescita globale è stata ridotta al 3%, il suo ritmo più lento dall'inizio della crisi finanziaria globale. Si tratta di un forte ribasso rispetto al tasso del 3,8% registrato nel 2017 durante il quale l'economia mondiale ha assistito a un rallentamento d'insieme. (ANSAmed)