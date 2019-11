International Aerospace & Defense Exhibition a Djerba

(ANSAmed) - TUNISI, 05 NOV - Si terrà all'aeroporto internazionale di Djerba-Zarzis, dal 4 all'8 marzo 2020, la fiera "International Aerospace & Defense Exhibition" (Iade Tunisia 2020). Lo ha annunciato l'organizzatore, Expomedia Tunisia, precisando che l'evento, che vedrà la partecipazione di oltre 250 espositori e 100 delegazioni ufficiali, dovrebbe attirare oltre 40.000 visitatori. Iade Tunisia 2020 si adatta alla strategia di sviluppo tunisina e africana nei settori dell'aeronautica e della difesa.



Gli aeromobili verranno mostrati in configurazioni statiche e dinamiche. L'evento è aperto ai professionisti dal 4 al 6 marzo con lezioni, incontri B2B e spazi tematici per dimostrazioni aeree all'ordine del giorno mentre il pubblico potrà scoprire nuovi aerei e partecipare dal 7 all'8 marzo ad air show in programma a Djerba. (ANSAmed)