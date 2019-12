Di Maio, nuove opportunità di crescita da Expo Dubai 2020 Il nostro Padiglione proporrà l'Italia come hub dell'innovazione

(ANSAmed) - ROMA, 6 DIC - "Nuove opportunità potranno emergere da Expo Dubai 2020. Il Padiglione dell'Italia, che ho presentato lo scorso ottobre a Matera con il collega emiratino, si intitola 'La Bellezza Unisce le Persone' e intende proporre il nostro Paese come hub dell'innovazione". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nell'intervento ai Med Dialogues parlando dell'export che rappresenta oltre il 30% del Pil italiano e degli sforzi messi in campo dal governo per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane.



