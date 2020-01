Serbia: Vucic, Pil +4%, disoccupazione sotto il 10%

BELGRADO - L'ottima salute dell'economia serba e i significativi progressi fatti registrare dal Paese balcanico in fatto di conti pubblici e risanamento finanziario sono stati sottolineati dal presidente Aleksandar Vucic, secondo il quale la Serbia non è ferma ma corre velocemente in avanti.



Parlando stamane alla tv privata Prva, Vucic ha detto che il Pil cresce del 4%, uno dei valori più alti in Europa, la disoccupazione è scesa sotto il 10% dal 25% di pochi anni fa, il debito pubblico è in costante calo, gli investimenti crescono a livelli record, con salari e pensioni che sono ai livelli più alti mai registratisi prima nel Paese. E la fiducia nel sistema economico del Paese - ha osservato - è dimostrato dal fatto che il flusso di investimenti esteri è in continuo aumento, e praticamente ogni giorno si inaugura una nuova fabbrica.