Alimentare: a Sigep anche aziende giordane e palestinesi

TEL AVIV - Quattro aziende giordane ed una palestinese, tutte di primo piano nella ristorazione e dell'horeca (Hotellerie-Restaurant-Café), hanno partecipato alla Fiera di Rimini al Sigep 2020 (il 41/o Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè) nonché al sesto Salone Internazionale delle tecnologie e prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario (Abtech Expo), che si concludono oggi.



La missione, composta da nove tra titolari, general manager, e food and beverage director, è stata coordinata da Ice Amman.



Fortemente interessati ad approfondire la conoscenza sulle ultime novità riguardanti macchinari e tecnologie 'Made in Italy' presenti in fiera, i partecipanti alla missione hanno avuto a Rimini numerosi appuntamenti, ed incontri b2b.



(ANSAmed).