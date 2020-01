Imprenditori Bahrain in visita in Italia, incontri BtoB

(ANSAmed) - ROMA, 27 GEN - In occasione della visita in Italia del Principe ereditario del Bahrain, saranno presenti a Roma martedì 4 febbraio 2020 i ministri degli Affari Esteri, del Petrolio, dell'Economia e delle Finanze, dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, dell'Industria, del Commercio e del Turismo, l'Amministratore Delegato dell'Economic Development Board assieme ad una delegazione di imprenditori e dirigenti bahreiniti. Ci sarà così la possibilità per le industrie italiane di approfondire le opportunità di partenariati industriali e di collaborazioni imprenditoriali con il Bahrain. Un Business Networking Lunch al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel è previsto a cura di Confindustria Assafrica & Mediterraneo in collaborazione con l'Economic Development Board del Bahrain (EDB). Seguiranno incontri BtoB con i membri della delegazione bahreinita.(ANSAmed).