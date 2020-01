Tunisia: +5,7% valore export prodotti pesca nel 2019 Aumentata esportazione tonno e acciughe in scatola e granchi

(ANSAmed) - TUNISI, 30 GEN - Le esportazioni di prodotti della pesca in Tunisia hanno raggiunto nel 2019 un quantitativo pari a 27.973 tonnellate per un valore di 557,5 milioni di dinari tunisini (186 mln di euro), con un aumento del 3,67% in volume e del 5,7% in valore registrato rispetto al 2018. Secondo i dati del ministero tunisino dell'agricoltura, delle risorse idrauliche e della pesca, le esportazioni di tonno in scatola sono aumentate raggiungendo un valore di 28,2 mln di dinari nel 2019, ma anche quelle di granchi, acciughe in scatola e prodotti semi-conservati che sono saliti rispettivamente a 17,1 e 18,1 mln di dinari. D'altro canto, si è registrata una diminuzione delle esportazioni di sardine, orate d'allevamento e polpi con un valore di 51,2 mln di dinari, mentre le esportazioni di granchi congelati e trasformati hanno raggiunto le 4261,8 tonnellate per un valore di 41,5 mln di dinari. Le esportazioni di orate, hanno raggiunto le 2538,3 tonnellate, per un valore di 36,5 mln di dinari. Secondo i dati forniti dal ministero, i prodotti della pesca tunisini vengono esportati in 57 paesi, i primi 10 dei quali rappresentano il 90,6% del valore totale delle esportazioni. (ANSAmed)