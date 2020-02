Emirati: via libera a primo impianto nucleare Paese ricco di petrolio punta su atomo per 25% fabbisogno

(ANSAmed) - ROMA, 17 FEB - Gli Emirati Arabi Uniti hanno dato il via libera all'attivazione della centrale nucleare di Barakah, la prima nel mondo arabo. Lo ha annunciato il rappresentante permanente del Paese all'Agenzia internazionale per l'energia atomica. "L'Autorità federale di regolamentazione nucleare (FANR) ha approvato la licenza di funzionamento del reattore 1 dell'impianto della società Nawah", ha dichiarato Hamad Alkaabi in una conferenza stampa ad Abu Dhabi, aggiungendo che il reattore (il primo di quattro) sarà attivato nel "prossimo futuro".



L'impianto di Barakah, nel nord-ovest degli Emirati, è stato realizzato da un consorzio guidato da Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) e Korea Electric Power Corporation (KEPCO), ad un costo di 24,4 miliardi di dollari (circa 22,5 miliardi di euro). Il primo dei quattro reattori doveva essere messo in servizio alla fine del 2017, ma la data di inizio è stata rinviata più volte per soddisfare le condizioni di sicurezza.



Quando saranno pienamente operativi, i quattro reattori avranno la capacità di produrre 5.600 megawatt di elettricità, circa il 25% del fabbisogno degli Emirati Arabi Uniti, paese ricco di petrolio e che ha nel greggio la propria principale fonte di approvvigionamento. (ANSAmed).