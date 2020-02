Tunisia:export olio oliva, 63 mila tonnellate a fine gennaio Ministero, previste 2050 mila tonnellate a fine 2020

(ANSAmed) - TUNISI, 21 FEB - Tra novembre 2019 e la fine di gennaio 2020, le esportazioni tunisine di olio d'oliva hanno raggiunto il quantitativo di 63 mila tonnellate, equivalente ad un fatturato di 423 milioni di dinari (circa 139 mln di euro). Lo ha reso noto il ministro tunisino dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca, Samir Taieb in una conferenza stampa sull'andamento della stagione 2019/2020, aggiungendo che "le esportazioni continueranno ad un ritmo costante e potrebbero superare le 250 mila tonnellate entro la fine del 2020, garantendo entrate per circa 2,4 miliardi di dinari".



I quantitativi di olio d'oliva esportati verso l'Unione europea hanno raggiunto alla fine di gennaio le 5.085 mila tonnellate. "Gli indicatori per i primi tre mesi della stagione rimangono positivi e si prevede che le esportazioni di olio d'oliva raggiungeranno il picco tra marzo e aprile, con una quantitativo calcolato tra le 27 mila tonnellate e le 30 mila tonnellate". Per quanto riguarda i prezzi alla produzione dell'olio d'oliva, Taieb ha stimato che essi rimangono dipendenti dal mercato internazionale attualmente dominato dalla Spagna, specificando che i prezzi dell'olio extra vergine di oliva in quest'ultimo paese sono diminuiti del 33% rispetto agli ultimi cinque anni. Ciò è dovuto, secondo il ministro tunisino, all'aumento dell'offerta su scala mondiale in relazione alla domanda, ricordando al riguardo che i prezzi in Tunisia sono stati sovvenzionati per renderlo redditizio per agricoltori, esportatori e trasformatori di olio d'oliva. (ANSAmed)