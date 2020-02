Giordania: operatori giordani al 'Workshop' di Pescara Visita ad un evento agroalimentare in Abruzzo e Molise

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 FEB - Nell'ambito del programma operativo Piano Export Sud II, è in corso di svolgimento il "Workshop Agroalimentare in Abruzzo e Molise" a Pescara, nei giorni 25/26 febbraio, che vede il coinvolgimento di oltre 60 aziende locali e delegazioni di operatori da Russia, Canada, Ungheria, Brasile, Albania e Giordania, grazie all'organizzazione di ICE Agenzia insieme a Regione Abruzzo e Molise, e l'Agenzia di Sviluppo - azienda Speciale CCIAA di Chieti Pescara.



Aspettative importanti per l'azienda giordana, di primo piano nel Foodstuff trading/import/export, rappresentata nella missione, coordinata da ICE Amman dal titolare, coinvolto nell'intenso programma di incontri b2b per apprezzare le produzioni abruzzesi e molisane nelle conserve, formaggi, caffè, aceto e condimenti, liquori e distillati, vino, salumi, olio, pasta e prodotti da forno quali eccellenze del Made in Italy.



(ANSAmed).