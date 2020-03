Export: a Napoli tre giorni con brand enogastronomia Med

NAPOLI - Una vetrina internazionale di promozione dei brand enogastronomici di aziende del bacino del Mediterraneo e di altri Paesi esteri, insieme al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in Italia, le Regioni del Centro Sud Italia, le Camere di Commercio e l'ICE.

E' la prima edizione del Mediterranean Wine&Food, che si svolgerà a Napoli dal 23 al 25 maggio, alla Mostra d'Oltremare, per mettere insieme la rete delle aziende in anni di grande crescita per l'export italiano del settore agroalimentare. Nella tre giorni dell'Evento Internazionale saranno presenti i maggiori buyers internazionali, importatori, distributori ed agenti di commercio, canali target wholesale, retail, e-commerce che potranno visitare ed incontrare le aziende espositrici per incontri commerciali B2B, work shop, seminari, corsi formativi e convention sulle filiere produttive a livello globale.

Inoltre, sono previsti, tre eventi: il "Big Wine Awards 2020", concorso internazionale di vini autorizzato dal MIPAF con una Giuria internazionale; "Agri-Coture 2020", concorso internazionale di abiti di alta moda ispirati alla natura con stilisti internazionali; "Mediterraneo cooking show 2020", premio internazionale dell'alta cucina con chef da tutto il mondo.