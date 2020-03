Coronavirus: Serbia, Vucic annuncia pacchetto da 5 mld euro A sostegno economia. 100 euro a tutti maggiorenni.No tagli paghe

(ANSAmed) - BELGRADO, 30 MAR - Il governo serbo prepara un ampio pacchetto di misure di sostegno all'economia e all'occupazione duramente colpite dall'emergenza coronavirus, per un totale equivalente a oltre cinque miliardi di euro.



Parlando in serata all'emittente televisiva privata Prva, Vucic ha aggiunto che si sta pensando tra l'altro a dare una somma una tantum per l'equivalente di 100 euro a tutti i cittadini serbi maggiorenni. Non vi saranno tagli a stipendi e pensione - ha assicurato. Il presidente, che annuncerà in dettaglio le misure economiche e finanziarie domani, si è mostrato ottimista sulle capacità di ripresa della Serbia dopo la fine dell'emergenza sanitaria, considerando il buono stato dei conti pubblici e di tutti gli indici economici e finanziari del Paese. A suo avviso, la Serbia uscirà dalla crisi meglio di altri Paesi della regione. (ANSAmed).



QN/