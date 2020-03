Turismo: Grecia prepara strategia miglioramento 2021-2030 Governo istituisce commissione, analizzerà anche impatto Covid19

(ANSAmed) - NAPOLI, 30 MAR - La Grecia sta allestendo una commissione speciale per sovrintendere alla strategia per il turismo 2021-2030. Ne dà notizia il governo greco, riferisce il sito specializzato nel settore, Greek Travel Pages.



Il ministro del Turismo greco, Harry Theoharis, sarà a capo del gruppo di lavoro, che comprenderà anche il viceministro per i rapporto con il Parlamento Akis Skertsos, il presidente della Confederazione greca del Turismo Yiannis Retsos, la presidente della Greek National Tourism Organization Angela Gerekou, il presidente della Camera Greca degli Alberghi Alexandros Vassilikos.



Il gruppo dovrà delineare un piano per i prossimi dieci anni con focus specifici su sette aree chiave. I primi punti sull'agenda sono la valutazione dell'impatto del coronavirus sul turismo e l'idea di un possibile taglio dell'iva sul settore. I focus della strategia saranno: accessibilità e interconnessione; sviluppo e gestione sostenibile delle strutture private; infrastrutture pubbliche e gestione del management; istruzione e tirocinio delle risorse umane; sviluppo, marketing e promozione del prodotto; governance collaborativa; quadri legislativi. Lo scopo è di migliorare la qualità del prodotto turistico greco attraverso l'applicazione di principi sostenibili in tutta la catena, dalle destinazioni di diporto a quelle d'affari.(ANSAmed).