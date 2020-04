Coronavirus: raccolta fondi della Camera Commercio Italia-Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 10 APR - Per far fronte alla difficile situazione in cui versa la Tunisia a causa del propagarsi del coronavirus, la Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria (Ctici) si é fatta promotrice nelle settimane scorse di una campagna di raccolta fondi da destinare ad azioni puntuali tese a supportare le autorità tunisine. In quest'ottica, la Ctici, nella persona del presidente Mourad Fradi con la collaborazione e l'impegno di tutti i membri del Cda, in particolar modo del consigliere bresciano Aldo Gervasoni, ha portato avanti un'ambiziosa iniziativa: realizzare maschere respiratorie a partire da maschere subacquee di una nota catena di articoli sportivi.



L'idea nasce da un brevetto open source depositato dalla start up bresciana Isinnova con la collaborazione scientifica del dottor Renato Favero, ex primario dell'Ospedale di Gardone Valtrompia, che consiste nel riadattare le maschere da sub a maschere respiratorie da utilizzarsi in casi di estrema emergenza (per terapia sub-intensiva), previa omologazione delle competenti autorità. Cosi, grazie alla fitta rete di contatti di cui gode la Camera attraverso il suo presidente e tutto il board, si é riusciti, in poco tempo, a mobilizzare imprese, associazioni, strutture ospedaliere e personale medico, potendo contare sulla collaborazione del dottor Boussarsar dell'ospedale di Sousse, che si é messo a disposizione per i primi test. I risultati positivi dei test sono stati sottoposti alle autorità tunisine competenti nei giorni scorsi e in seguito alla loro validazione molte imprese italiane e tunisine si sono messe a disposizione della Ctici per la realizzazione delle componenti plastiche necessarie ad adattare le maschere al nuovo uso. Un primo lotto di 85 maschere é stato consegnato martedì scorso al Capo gabinetto del ministero della Sanità di Tunisi, al quale se n'è aggiunto un altro di 190 pezzi ieri, con l'obiettivo di arrivare a 500 maschere entro domani.