Fmi, bene reazione bilancio Italia, forte e appropriata

(ANSAmed) - NEW YORK, 15 APR - L'Italia è fra i Paesi più colpiti dal coronavirus. "La reazione di bilancio è stata forte e appropriata, la sosteniamo. Sta alla politica italiana decidere se usare il Mes". Lo afferma Poul Thomsen, il responsabile del Dipartimento europeo del Fmi. "L'impatto sul pil ora è un più forte in paesi come l'Italia e la Spagna rispetto ai paesi del nord in parte perché sono state più colpite ma anche per la loro dipendenza sul turismo. Ma al di là dell'impatto immediato e una volta che ci sarà la ripresa è difficile dire in questo momento chi sarà più colpito", se i paesi del sud o quelli del nord. "Sappiamo che molte economie del nord sono molto dipendenti dall'export e l'outlook dipenderà molto dalla traiettoria per la post-ripresa", dice Thomsen rispondendo a chi gli chiedeva della possibilità di una ripresa asimmetrica in Europa. In merito all'adeguatezza del pacchetto di aiuti europeo, il "pacchetto approvato la scorsa scorsa" rappresenta un "sostegno forte e i leader hanno messo in evidenza che se la situazione di rivelasse più difficile delle attese sono pronti a fare di più. E come abbiamo visto in passato alla fine i leader europei faranno quello il necessario", mette in evidenza Thomsen.



