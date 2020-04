Coronavirus: amb. Italia in Turchia, lavoriamo a ripartenza In corso confronti con le aziende e rilancio attività culturali

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 APR - Nonostante l'emergenza coronavirus stia frenando le attività anche in Turchia, la rete diplomatica e imprenditoriale italiana nel Paese continua a lavorare per preparare la ripartenza. L'Ambasciatore d'Italia ad Ankara, Massimo Gaiani, ha presieduto lunedì una riunione in videoconferenza con i rappresentanti di alcune tra le più importanti aziende italiane in Turchia - tra cui Fca, Leonardo, Pirelli, Barilla, Ferrero, Salini Impregilo - per un confronto sul futuro dei rapporti economici tra i due Paesi dopo l'emergenza Covid-19.



L'Italia è il secondo partner commerciale della Turchia tra i Paesi europei, con circa 20 miliardi di interscambio e oltre mille aziende attive nel Paese. Malgrado gli ostacoli legati alla crisi sanitaria e all'interruzione dei collegamenti aerei, l'intero sistema Italia è impegnato ad assicurare assistenza alle imprese e mantenere vivi i rapporti commerciali. La Camera di commercio di Istanbul ha inoltre promosso seminari telematici sugli aspetti più tecnici degli scambi in questa fase di crisi.



In preparazione c'è anche una rimodulazione delle iniziative in programma per la promozione della cultura italiana, ricorrendo a piattaforme digitali e a una più capillare diffusione sui social media. (ANSAmed).