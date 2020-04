Energia: F2i, acquisito operatore solare spagnolo Renovalia Controllata Ef arriverà così a oltre 1.800 MegaWatt in Europa

(ANSAmed) - MILANO, 23 APR - F2i, principale fondo infrastrutturale italiano, perfeziona l'acquisizione dell'operatore solare spagnolo Renovalia Energy Group da una controllata di Cerberus Capital Management. Nasce così uno dei maggiori gruppi nel solare in Europa, con oltre 1.800 Megawatt di capacità installata e autorizzata. Oggetto dell'acquisizione, realizzata dalla controllata Ef Solare, è uno dei principali operatori solari del mercato spagnolo, con oltre 1.000 MegaWatt di potenza solare, di cui 102 MegaWatt derivanti da nove impianti già operativi e altri 879 MegaWatt relativi a progetti autorizzati, in fase di sviluppo e prossima costruzione. Potenza che si somma agli 853 MegaWatt già detenuti in Italia da Ef Solare, che arriverà così a controllare una capacità fotovoltaica di oltre 1.800 MegaWatt, proiettando il gruppo italiano in cima alla classifica dei produttori di energia solare in Europa.



Renovalia sarà controllata al 100% dalla società italiana Ef Solare e alla guida è stato confermato in qualità di amministratore delegato José Manuel Olea. Cerberus ha mantenuto in Spagna alcuni progetti relativamente ai quali Renovalia erogherà servizi tecnico manageriali per favorirne lo sviluppo.



