Coronavirus: in Marocco 900mila dipendenti senza lavoro I dati del ministro al Parlamento, chiuse 134 mila aziende

(ANSAmed) - RABAT, 4 MAG - Oltre 900 mila dipendenti sono momentaneamente senza lavoro in Marocco. A dichiararlo è il ministro del Lavoro, in una seduta parlamentare dedicata al question time.



Il ministro ha rivelato che sono 134 mila le aziende chiuse per la pandemia da Coronavirus. Le cifre risultano dai dati che l'istituto di previdenza ha raccolto dal sito web messo a disposizione degli assistiti. Un sito che per gran parte del mese di aprile è rimasto bloccato per l'enorme numero di accessi. (ANSAmed).