Energia:Tunisia, produzione idrocarburi sotto le aspettative Ritardo avvio sviluppo in alcuni pozzi e coronavirus le cause

(ANSAmed) - TUNISI, 12 MAG - La produzione giornaliera di idrocarburi in Tunisia rimane al di sotto delle previsioni, con circa 4.943 tonnellate equivalenti di petrolio (Tep) greggio, 5.035 di gas commercializzato e 290 di gas di petrolio liquefatto, al 10 maggio scorso. Lo rende noto la direzione generale degli idrocarburi del Ministero dell'Energia in un comunicato spiegando che questi risultati sono dovuti principalmente al ritardo nell'avvio dei lavori di sviluppo di 3 pozzi nella regione di Halk el Menzel, nonché alla sospensione e al rinvio delle operazioni di perforazione in molti altri siti, a causa dell'epidemia del coronavirus. Il tasso di indipendenza energetica in Tunisia è del 76% per il petrolio e del 43% per il gas. (ANSAmed)