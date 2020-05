Cipro primo ad annunciare che userà il Mes light

ROMA - Cipro è il primo paese dell'eurozona ad annunciare che utilizzerà la linea di credito del Mes per le spese sanitarie. Lo ha annunciato - secondo quanto riferisce il quotidiano cipriota Phileleftheros ripreso anche dal giornale greco Ekathimerini - il ministro delle Finanze cipriota Constantinos Petrides. "Ovviamente useremo il Mes per le spese sanitarie", ha detto il ministro, spiegando che il governo sta calcolando le spese già sostenute e quelle future, come i fondi utilizzati per la nuova unità di terapia intensiva dell'ospedale di Nicosia, per compilare il modulo già disponibile.