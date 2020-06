Tunisi:Olio oliva,esportazioni record nonostante coronavirus

(ANSAmed) - TUNISI, 01 GIU - Le esportazioni di olio d'oliva tunisino hanno registrato un record durante i primi cinque mesi della stagione, dal novembre 2019 fino ad aprile 2020, con 190 mila tonnellate esportate per un valore corrispondente di 1.149 miliardi di dinari (365 milioni di euro circa). Lo rivelano i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale dell'Olio tunisino (Onh), secondo cui l'80% del quantitativo esportato è destinato al mercato dell'Unione europea. "Nonostante la crisi sanitaria dovuta al coronavirus, dunque, il mercato delle esportazioni di olio d'oliva tunisino non è stato influenzato, anzi ha continuato a funzionare bene principalmente a causa dell'interesse degli operatori a recuperare i quantitativi di olio d'oliva che avevano ordinato dalla Tunisia prima di questa crisi", precisa l'Onh in una nota. "Ciò può essere spiegato anche dal fatto che il governo aveva classificato il comparto dell'olio d'oliva tra i settori economici interessati dal proseguimento delle attività durante il periodo di lockdown, si legge ancora. L'Onh sottolinea tuttavia che gli aiuti allo stoccaggio privato e al buon andamento delle esportazioni tunisine hanno portato a un calo a breve termine della fornitura di olio d'oliva tunisino. La Tunisia punta quest'anno ad esportare 250 mila tonnellate di olio d'oliva per entrate che superano i 2 miliardi di dinari, su una produzione record stimata in questa stagione a 350 mila tonnellate, aveva dichiarato il direttore dell'Onh, Chokri Bayoudh, lo scorso aprile. Durante la campagna 2019/2020, la Tunisia ha registrato una produzione record di quasi 350 mila tonnellate. (ANSAmed)