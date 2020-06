Turismo: anche il luxury riparte dal slow travel A Roma, a piedi, pacchetti ospitalità con arte e cultura

(ANSAmed) - ROMA, 5 GIU - Si chiama Slow Travel. È la filosofia di turismo, in verità nata già da qualche anno, ma che "rischia" di diventare la nuova formula vincente nell'Italia post emergenza Covid che deve tornare a conquistare gli arrivi internazionali. Si esplora la città, per lo più a piedi. In totale sicurezza.



Si riparte così ad esempio anche in simbolo del luxury come il The St. Regis Rome, che a poche ore dalla riapertura delle regioni e dei confini internazionali scommette sulla destinazione Roma puntando su pacchetti che coniugano l'ospitalità con arte, cultura e gastronomia.



A partire dalla mostra Maturation dell'artista cubano Yosé Yaque con cui l'hotel riapre la sua Galleria Continua, arricchita da Cabinet de Curiosité, un angolo dedicato a pezzi di artisti contemporanei in continua evoluzione. Ma ogni venerdì su prenotazione, l'hotel stesso diventa una galleria d'arte con tour contingentati anche alle installazioni presenti nella hall Teenager Teenager (2011), I didn't notice what I am doing (2012) e If I Died (2013) del duo di artisti cinesi, protagonisti dell'ultima biennale di Venezia, Sun Yuan e Peng Yu.



Ideato con due dei ristoranti simbolo della città, Pierluigi e Al Bolognese, parte anche A Tavola nelle Grandi Piazza, progetto che porta gli ospiti nel cuore di Roma cenando all'aperto nelle spazi più belli, Piazza del Popolo e Piazza de' Ricci. E ancora R (h) OME, con Imago Artis Travel, veri tour alla scoperta di Roma e dei suoi piccoli rituali come il caffè, gli aperitivi in terrazza e siti archeologici come i Fori Imperiali, Colosseo, Campidoglio e Aventino. Fino a Il Genio Italiano a Roma, in collaborazione con IF Unique Art Experiences, per scoprire i capolavori che i più grandi artisti italiani hanno lasciato nella Città eterna, accompagnati da storici dell'arte sulle tracce di Raffaello, Bernini e Caravaggio. (ANSAmed).