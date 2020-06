Tunisia: accordi preliminari per elettricità da rinnovabili

ROMA - Sedici investitori nel settore delle energie rinnovabili hanno ottenuto dallo Stato tunisino la concessione di accordi preliminari per l'attuazione di progetti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili nel Paese. Lo ha reso noto il ministero tunisino dell'Energia, delle Miniere e delle Energie rinnovabili.



I progetti riguardano la costruzione di sei impianti da 10 megawatt e 10 da 1 megawatt, per un costo totale di 150 milioni di dinari e la cui entrata in produzione è prevista tra due anni. I sedici impianti verranno installati in diverse regioni del centro e del sud del Paese, tra cui Djerba, Médenine e Gabes e consentiranno la creazione di oltre 150 posti di lavoro diretti, ha affermato il direttore generale dell'elettricità e delle energie rinnovabili presso il ministero, Belhassan Chiboub. Questi impianti eviteranno il consumo di circa 30 chilo-tonnellate equivalenti di petrolio (Ktep) e di gas naturale importato, ha aggiunto Chiboub in occasione dell'annuncio pubblico della concessione degli accordi agli investitori.



La tariffa proposta per i progetti con una capacità produttiva di 10 MW varia tra 125 e 130 millessimi per chilowattora (KWh), il che consentirà di risparmiare 10 MD/anno, riguardo alle spese di carburante della Società tunisina di elettricità e gas (Steg). Gli investitori scelti dovranno firmare tra 15 giorni contratti con la Stega relativi alla vendita esclusiva di energia. Oltre il 90% dei progetti è avviato da tunisini o nell'ambito di partenariati tra tunisini e investitori stranieri, mentre tre progetti saranno realizzati da investitori stranieri. Il processo di assegnazione di accordi preliminari per l'attuazione dei progetti di generazione di energia solare è iniziato nel 2018 con 10 progetti, ma solo un progetto è finora entrato in funzione, quello denominato 'Sir'.