Edilizia in calo in tutta l'Area Mena per la pandemia covid19

NAPOLI - Il settore edile nell'area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) sarà colpito da una tripla battuta d'arresto a causa del calo della produzione petrolifera, della discesa dei prezzi del petrolio e della contrazione dei settori non legati al petrolio. E' quanto emerge dall'analisi dei dati effettuata da GlobalData che prevede un calo del settore edile del 2,4% nel 2020 rispetto alla previsione precedente di -1,4% a causa della prosecuzione della pandemia covid19.



"Le attività dell'edilizia per il resto del 2020 - spiega Yasmine Ghozzi, economista di GlobalData - sono orientate su performance basse. Ogni anno si registra un calo delle attività edili nel mese sacro del Ramadan e nei mesi caldi di giugno, luglio e agosto ma viene di solito compensato da prestazioni forti all'inizio e alla fine di ogni anno. Quest'anno non andrà così a causa delle strette politiche di lockdown. Il settore affronterà un vento contrario anche nel 2021 con una ripresa molto lenta anche se il percorso sarà diverso tra i Paesi della regione. Influirà anche il previsto calo degli investimenti pubblici ma anche negli investimenti infrastrutturali da parte dei privati".



Le conseguenze del covid19 portano nello specifico a un previsto calo nel settore edile per l'Arabia Saudita dell'1,8%, mentre prima della pandemia era prevista una crescita del 2,9%.



"Globaldata - spiega Ghozzi - prevede un calo del 2,1% negli Emirati Arabi Uniti ma si aspetta un rimbalzo con un +3,1% nel 2021. Sono state riviste al ribasso anche le previsioni di crescita per Qatar, Kuwait e Oman nel 2020 rispettivamente al -3,4%, -7,8% e -8,1%.



In Egitto il settore edile ha invece una previsione ancora positiva con una crescita attesa del +7,7%, comunque in discesa rispetto al +9,5% del 2019. Nel Maghreb tagliate le previsioni per la crescita del settore edile in Tunisia, Marocco e Algeria, rispettivamente al -3%, -2,1%, e -2,5%.